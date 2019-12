“La Regina Elisabetta è morta”: l’annuncio che ha fatto tremare la Gran Bretagna, ma era solo un’esercitazione militare

Una conversazione su Whatsapp su un’esercitazione militare è all’origine della fake news che ha fatto tremare la Gran Bretagna, annunciando la morte della Regina Elisabetta. È quanto rende noto il Guardian. Domenica sera, milioni di britannici hanno ricevuto messaggi sulla morte della sovrana 93enne, diffusi come un’onda su WhatsApp, Facebook e Twitter, e il conseguente picco di ricerche su Google, costringendo Buckingham Palace a chiarire che la Regina era viva. La fonte era uno screenshot, firmato Gibbo, in cui si leggeva che Elisabetta aveva avuto un infarto e si aggiungeva che la notizia doveva restare sotto embargo fino a lunedì per consentire ai militari di prepararsi.

Alla fine si è scoperto che si trattava di una conversazione sui dettagli del piano d’emergenza da adottare in caso di morte della sovrana: un’esercitazione militare, quindi. E tuttavia, a quanto pare, tale conversazione è arrivata a qualcuno che l’ha ritenuta vera e l’ha diffusa sul web. Una fonte ha confermato che in una base militare del Somerset si era svolta un’esercitazione sulla risposta alla morte della Regina, con il nome in codice ‘London Bridge’. Tanto che in seguito un portavoce della Royal Navy ha fatto sapere: “Anche se l’esercitazione è stata condotta regolarmente, ci rammarichiamo per eventuali equivoci che potrebbe aver causato“.