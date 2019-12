La regina Elisabetta va in pensione: Carlo è quasi re e come prima cosa impedirà a molti familiari di partecipare alla vita pubblica

Che sia la volta buona? Carlo ci spera. In realtà ci spera da anni, ma la longevità e l’ottima salute di cui gode la Regina Elisabetta gli avevano quasi fatto perdere le speranze, ma ora sembra che ci siano novità. Il principe, infatti, ‘all’alba’ dei suoi 71 anni, sembra sempre più vicino al trono. Secondo quanto si legge sul tabloid britannico Daily Star, il principe del Galles avrebbe avuto un incontro a Sandringham con il padre, il principe Filippo, qualche giorno da, durante il quale avrebbero discusso del possibile pensionamento della regina, 93enne, entro i prossimi 18 mesi. Carlo potrebbe dunque diventare Principe Reggente, assumendo la gestione degli affari familiari e degli affari quotidiani di cui attualmente si occupa Elisabetta.

Uno dei primi provvedimenti che il principe prenderà, con molta probabilità, sarà quello di snellire il numero di reali impegnati nella vita pubblica, soprattutto in seguito allo scandalo Epstain che il mese scorso ha costretto il fratello Andrea a ritirarsi a vita privata. L’intenzione di Carlo è quella, dunque, di ridurre nettamente il numero dei membri della famiglia reale attivi nella vita pubblica, e diventare re, o per lo meno Principe Regnante, gli permetterà di dettare legge più facilmente in questo senso. Nella ristretta cerchia di reali a cui sarà permesso presenziare ad eventi pubblici vi saranno probabilmente solo i principi William ed Harry, con le loro consorti Kate Middleton e Meghan Markle e i loro figli.