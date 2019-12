Ricerca, Confindustria: “Bene la scelta di separarla dall’Istruzione”

“Ricerca e innovazione sono leve prioritarie per creare sviluppo sostenibile e condiviso e devono diventare una priorità per il Paese. E’ importante un impegno costante per rafforzare il sistema nazionale e rendere l’Italia protagonista a livello europeo e internazionale”: è quanto dichiara Daniele Finocchiaro, presidente del Gruppo Tecnico R&S di Confindustria.

“La scelta di separare la ricerca dall’istruzione e di attribuire la responsabilità delle politiche per l’Università e la ricerca al professor Manfredi, rappresenta un segnale di attenzione del Governo per un settore strategico per la crescita”, sottolinea Finocchiaro. “Confindustria continuerà a collaborare, con proposte concrete e una forte azione per mobilitare il sistema privato e aumentare la collaborazione con quello pubblico”, conclude Daniele Finocchiaro.