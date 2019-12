Creato un ricevitore radio a terahertz: è l’alba del 6G

Creato un ricevitore radio a terahertz: la scoperta arriva dal Giappone e permette di ottenere una velocità di trasferimento dati di circa 30 Gigabit al secondo. Lo studio, a opera di un gruppo di ricercatori dell’Università giapponese di Osaka, ha visto la creazione di un nuovo ricevitore per le radiazioni di frequenza terahertz che consente una comunicazione dati wireless estremamente rapidi.

Il record di trasmissione da 30 gigabit al secondo in tempo reale senza errori che hanno ottenuto potrebbe aprire la strada alla tecnologia di rete cellulare di prossima generazione (6G). I risultati delle loro ricerche sono stati pubblicati su su Scientific Reports.

I dati wireless sono molto richiesti, pertanto l’alta frequenza della radiazione terahertz consentirebbe di trasmettere più dati al secondo, rispetto all’attuale standard di circa 800 MHz. Tuttavia, un pratico ricevitore terahertz è rimasto irrealizzabile sia perché le oscillazioni elettromagnetiche sono troppo veloci per essere gestite dall’elettronica convenzionale, inoltre sia l’oscillatore che il rivelatore terahertz hanno una scarsa efficienza. Non solo: il rumore termico del rilevatore di temperatura ambiente oscura i segnali ricevuti sopra.

I ricercatori dell’Università di Osaka hanno inventato un nuovo ricevitore in grado di superare questi ostacoli: esso ha stabilito il record per la più veloce velocità di trasmissione in tempo reale senza errori. Hanno usato uno speciale componente elettronico chiamato diodo tunneling risonante, nel quale esiste una specifica tensione “risonante” che produce la corrente di picco. Pertanto, esiste una regione in cui la corrente cade effettivamente all’aumentare della tensione.

“Questa tecnologia – ha spiegato il principale autore della ricerca, Masayuki Fujita -può essere utilizzata in un’ampia gamma di applicazioni, oltre alla comunicazione wireless 6G di nuova generazione. Questi includono il rilevamento spettroscopico, l’ispezione non distruttiva e il radar ad alta risoluzione “.