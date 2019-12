Coop ritira prodotto dai propri scaffali: potrebbe risultare pericoloso per la salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO]

La catena di supermercati Coop ha pubblicato l’avviso di richiamo di uno dei prodotti in vendita sui propri scaffali. Si tratta di un avviso da parte di A&D S.p.A. in merito ai Zenzerelli bio della linea Matt non solo pane. Il lotto richiamato è il n° L3619 dei grissini con zenzero e lime bio, venduti in confezioni da 150 grammi, con data di scadenza 02/06/2020.

Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di tracce dell’allergene senape”. Alle persone allergiche alla senape si raccomanda, dunque, di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.

Il prodotto richiamato è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alla senape.