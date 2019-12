Allarme stracchino con Escherichia coli: pericolo per salute, attenzione al numero di lotto [INFO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di Richiamo per il prodotto “Stracchino all’antica“, della Società Agricola Locatelli Guglielmo & C.S.S. Il motivo della segnalazione è indicato in richiamo per rischio microbiologico; in particolare la merce è risultata non conforme per presenza di Escherichia Coli. Il lotto incriminato è il n° 12/10/2019 – 41 settimana, venduto in unità di peso da 85,613 kg – 48 forme.

Tra le avvertenze del modulo di richiamo si legge: “La merce in questione va tolta dalla vendita ed effettuato il reso – in caso di commercializzazione a terze parti che successivamente mettono il prodotto sul mercato, va trasmesso immediatamente il medesimo documento“.