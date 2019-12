Robotics engineering in Giappone? Si può con JEMARO

Il programma JEMARO consente agli studenti del corso di laurea Robotics engineering dell’Università di Genova di ottenere un doppio titolo di laurea presso la prestigiosa Keio University a Tokyo.



Il progetto JEMARO (Erasmus+ Japan-Europe Master on Advanced Robotics) di cui l’Università di Genova è partner, è finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Università e Ricerca del Giappone con un totale di 1.7 milioni di euro, per la costituzione di percorsi di Laurea Magistrale a doppio titolo tra Europa e Giappone.

JEMARO è costruito partendo dal programma esistente European Master on Advanced Robotics (EMARO) e ha come partner Ecole Centrale de Nantes (coordinatore, Francia), Keio University (coordinatore, Giappone), Università di Genova e Warsaw University of Technology (Polonia).

A Genova, EMARO è basato sul corso di laurea magistrale in Robotics Engineering. JEMARO affiancherà il programma EMARO esistente e permetterà a studenti meritevoli iscritti a Robotics Engineering di seguire un percorso di doppio titolo, potendo quindi ottenere il titolo di Laurea Magistrale in Robotics Engineering a Genova e un titolo di laurea in ingegneria presso la prestigiosa Keio University a Tokyo.



Analogamente a quello che accadrà in Francia e in Polonia, gli studenti nel nostro Ateneo potranno frequentare parte delle lezioni a Genova e parte delle lezioni a Tokyo, tutte erogate in lingua inglese. Viceversa, gli studenti giapponesi potranno scegliere di condurre parte dei loro studi in Italia, in Francia, o in Polonia.



Non solo Italia e Giappone



Inoltre, tutti gli studenti iscritti a questo percorso potranno svolgere la tesi non solo presso i laboratori di ricerca delle Università del Consorzio JEMARO e della Keio university, ma anche presso importanti aziende italiane, europee e giapponesi. Le aziende coinvolte in J-EMARO sono Yaskawa, Soft Servo Systems, Inc., NTT Data Italia, Motion Lib, Inc., BA Systemes, PIAP-Spacem IRT Jules Verne.



64 borse di studio



La Commissione Europea e il Ministero dell’Università e Ricerca del Giappone metteranno a disposizione 64 borse di studio per studenti iscritti a Università del Consorzio JEMARO e per l’acquisto di strutture allo stato dell’arte. Per la terza volta, la Commissione Europea ha deciso di investire nel percorso EMARO.



Finanziato per la prima volta nel 2008 e poi nel 2013, JEMARO ne rappresenta la nuova evoluzione. A Genova, Robotics Engineering è il percorso di studio associato al consorzio EMARO e al nuovo programma JEMARO, e ne seguirà tutte le linee guida di livello internazionale. La laurea “locale” in Robotics Engineering, nata quattro anni fa per permettere agli studenti iscritti all’Università di Genova di seguire un percorso in forte dialogo con EMARO ma senza mobilità obbligatorie, è in forte crescita. Lo dimostrano le richieste di iscrizione a tale percorso anche da studenti esteri, che quest’anno solo state circa 450.

Il nuovo programma JEMARO contribuirà a rafforzare aspetti legati alla multi-culturalità, al pluralismo e alla diversità che hanno contraddistinto il programma fin dalla sua nascita.