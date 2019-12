Spazio, il rover lunare cinese Yutu-2 batte il record di longevità operativa sul lato nascosto della Luna

Yutu-2 (Coniglio di giada-2) è diventato il rover lunare che ha operato più a lungo sulla luna, dopo aver iniziato il 13 giorno lunare di attività sul lato nascosto della luna. Il record precedente apparteneva a Lunokhod 1, il robot sovietico che nel 1970 fu il primo rover al mondo sulla Luna, dove operò per circa 10 mesi. La sonda cinese Chang’e-4, che comprende un lander e ‘Coniglio di Giada-2’, è stata lanciata l’8 dicembre 2018 e ha effettuato il primo atterraggio morbido di sempre sul lato nascosto della Luna il 3 gennaio 2019, nel cratere Von Karman nel bacino Polo Sud-Aitken.

Secondo il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration, sia il lander che il rover hanno ripreso a operare per il 13 giorno lunare dopo essere rimasti inattivi nel corso della notte, estremamente fredda sulla Luna. Il lander si è ‘svegliato’ alle 5:14 di sabato (ora di Pechino) e il rover alle 18:43 di venerdì. Entrambi sono in condizioni normali di funzionamento. Il rover ha percorso più di 345 metri sul lato nascosto della luna per condurre un’esplorazione scientifica di questo territorio vergine. Un giorno lunare equivale a 14 giorni sulla Terra e una notte lunare ha la stessa durata. La sonda Chang’e-4 passa in modalità dormiente durante la notte lunare a causa della mancanza di energia solare. I compiti scientifici della missione Chang’e-4 includono la conduzione di osservazioni radioastronomiche a bassa frequenza, l’analisi del terreno e delle formazioni rocciose, il rilevamento della composizione minerale e della struttura superficiale e la misurazione della radiazione di neutroni e degli atomi neutri. La missione Chang’e-4 incarna la speranza della Cina di combinare la conoscenza nell’esplorazione dello spazio con quattro carichi sviluppati da Olanda, Germania, Svezia e Arabia Saudita.