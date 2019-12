Salute, chirurgia estetica: in aumento i pazienti under 35

Aumenta il numero di pazienti giovani e giovanissimi che ricorre alla chirurgia estetica. A rivelarlo e’ un’indagine svolta su oltre 300 chirurghi estetici da Dottori.it, sito e App leader in Italia per la prenotazione di visite mediche specialistiche. La quasi totalita’ del campione di chirurghi intervistati (91%) ha raccontato di aver assistito a un aumento, negli ultimi anni, di pazienti molto giovani, in particolare di quelli di eta’ compresa fra i 30 e i 35 anni. Indagando su quale sia la motivazione piu’ ricorrente per cui i piu’ giovani si rivolgono alla chirurgia estetica, si scopre che piu’ della meta’ degli under 35 e’ mosso dall’esigenza di risolvere quello che viene considerato un grave difetto estetico e guadagnare autostima. Non e’ l’emulazione di una star a spingere i giovani a desiderare un “ritocchino”: a detta dei medici, la maggior parte dei pazienti under 35 si avvicina infatti alla chirurgia senza avere un modello da imitare.

Ma qual e’ il rapporto degli under 35 con il tema costi? Generalmente, si legge in una nota, chi decide di affidarsi alle mani di un chirurgo ha un budget definito e ritiene il prezzo dell’intervento una componente abbastanza importante (70%), pur essendo disposto a rivederlo dopo aver ricevuto il parere del medico. La maggior parte dei giovani inoltre accede alle cure avendo gia’ un gruzzoletto da destinare all’intervento: il 77% dei chirurghi dichiara che piu’ della meta’ dei suoi pazienti non richiede un finanziamento per pagare la prestazione. Piu’ della meta’ degli under 35 si presenta da solo alla visita medica (59%). Oltre il 40%, pero’, non rinuncia a farsi accompagnare: un paziente su quattro arriva dal dottore insieme ad un amico (22%) e il restante 19% chiede di avere accanto un genitore. Per le pazienti donne gli interventi prediletti sono quelli alle labbra (30%), seguiti dalla mastoplastica additiva (25%). Terza in classifica la liposuzione (15%), al pari della correzione degli inestetismi attorno agli occhi. I due interventi piu’ prenotati dagli uomini under 35 sono, a pari merito con il 17%, il trapianto dei capelli e la correzione delle rughe attorno agli occhi (17%), seguiti dalla liposuzione (16%).