Salute e fake news: le più famose del 2019, dalla cura per il cancro ai cibi più efficaci della chemio

NBC News ha condotto un’analisi sui social, stilando una lista delle più famose fake news riguardanti la salute circolate nel 2019, a partire da decine di articoli che da soli hanno generato oltre 12 milioni tra condivisioni, reazioni, commenti, principalmente su Facebook.

Secondo quanto riportato dall’emittente l’80% delle persone utilizza abitualmente il web per cercare informazioni che riguardano la salute: di conseguenza, l’impatto che può avere una fake news sulla vita reale è enorme.

La NBC ha utilizzato un’applicazione per svolgere l’analisi ed ha considerato solo gli articoli che hanno generato almeno 25mila interazioni: è emerso che le fake news più famose riguardano un gruppo di medici e scienziati che starebbe nascondendo la cura per il cancro, cibi e aromi che sarebbero più efficaci della chemio, i noodle precotti che aumenterebbero il rischio di tumori.