‘Salvare il suolo’: Copernicus Climate Change Service verso un futuro sostenibile per la nostra terra

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, Copernicus Climate Change Service (C3S) annuncia un progetto pioneristico per combattere il fenomeno dell’erosione del suolo. Questa giornata rientra nella campagna di sensibilizzazione annuale delle Nazioni Unite che, quest’anno, ruota attorno la conservazione di una delle risorse più preziose. Il tema, “Fermiamo l’erosione del suolo. Salvaguardiamo il futuro” affronta una questione sulla quale Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea, si sta concentrando da molto tempo. Molti dei progetti delle organizzazioni stanno utilizzando dati climatici di qualità per promuovere una gestione più sostenibile del territorio e aiutare a salvare il nostro suolo.

C3S ha recentemente premiato la Demo Case del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) che si concentra sulla qualificazione dell’erosione del suolo futura in tutta Italia sostenuta da proiezioni climatiche fino al 2100. Alcuni fattori tra cui la tipologia e la pendenza del suolo favoriscono l’erosione, spesso ulteriormente aggravata dalle attività dell’uomo. Anche eventi come pioggia, alluvioni e forti venti possono aggravare questo processo.

Poiché il suolo è una risorsa limitata, è fondamentale monitorarne l’erosione. La Demo mostra come i dati di C3S possano essere usati per affrontare questa importante problematica. Le stime sullo stato di erosione del suolo tengono in considerazione decenni passati e futuri e saranno generati e visualizzati nell’applicazione di Climate Data Store (CDS). C3S Climate Data Store rappresenta uno sportello unico in cui ottenere informazioni sul passato, sul presente e sul futuro del clima.

Samuel Almond, Sectoral Information System Officer di C3S, spiega: “Oggi, l’erosione del suolo è ampiamente considerata come una delle principali minacce intersettoriali del cambiamento climatico. Siamo consapevoli che le risorse del suolo si stanno esaurendo nel corso del tempo e quindi è fondamentale agire adesso per prevenire ulteriori perdite. Le nostre stime e proiezioni sull’erosione del suolo saranno un importante strumento per i decision-maker dei settori interessati (quali industria dei trasporti, gestione delle risorse idriche e agricoltura) per la pianificazione di strategie sostenibili”.

Monitoraggio dell’umidità del suolo

Un importante fattore che influisce sull’erosione del suolo è il tasso di umidità. Questa è soltanto una delle variabili idrologiche misurate abitualmente da Copernicus Climate Change Service. I suoi bollettini climatici mensili riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, ghiacci marini e altre variabili idrogeologiche. Questi risultati si basano su analisi generate dai computer che utilizzano miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni metereologiche in tutto il mondo.

Anomalie riguardanti le precipitazioni, la relativa umidità dell’area in superficie, il contenuto volumetrico di umidità dei primi 7cm del suolo e la temperatura globale dell’aria in superficie nel mese di novembre 2019 rispetto alle medie di novembre nel periodo 1981-2010. Le sfumature di colore grigio scuro indicano le zone in cui l’umidità del suolo non è rilevata a causa della presenza di ghiaccio e delle precipitazioni climatologicamente basse. Fonte dei dati: ERA5 Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service (C3S)

A seconda della regione, gli scienziati di C3S hanno rilevato condizioni miste di umidità del suolo nel mese di novembre:

Le regioni dell’Europa orientale, quelle vicine al Mar Nero, le zone meridionali e orientali della penisola iberica, l’Islanda e la Scandinavia occidentale e settentrionale hanno registrato un tasso di umidità del suolo inferiore alla media

In Norvegia, novembre è stato un mese particolarmente secco e in molte zone è stato raggiunto il più basso livello di precipitazioni mai registrato, secondo il record a lungo termine del MET Norvegia

Al contrario, vaste aree dell’Europa centrale e occidentale hanno registrato livelli di precipitazioni superiori alla media, in particolare quelle del Mediterraneo centrale, che hanno provocato inondazioni in molte aree e un’umidità del suolo superiore alla media

L’influenza del suolo su incendi e composizione atmosferica

Un ridotto livello di umidità del suolo contribuisce alla minaccia di incendi in tutto il mondo. ECMWF implementa Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) per conto dell’UE, che monitora la posizione e le emissioni degli incendi in tutto il mondo attraverso il Global Fire Assimilation System (GFAS). Queste misurazioni sono essenziali per previsioni accurate e per il monitoraggio della composizione atmosferica, oltre che per sviluppare sistemi di allarme rapido. Nel 2019 i peggiori incendi in termini di diffusione ed emissioni si sono verificati nel Circolo Polare Articolo e hanno emesso nell’atmosfera oltre 50 mega tonnellate di anidride carbonica, l’equivalente delle emissioni totali della Svezia in un anno. Secondo i bollettini climatici di C3S, la latitudine e l’intensità di questi incendi sono state particolarmente inusuali a causa di un clima più secco a livello generale, con meno precipitazioni e relativa umidità.

Il suolo fornisce una fonte naturale di ossido di azoto all’atmosfera e contribuisce alla qualità dell’aria globale. Queste emissioni sono un sottoprodotto dei processi microbici nel suolo e sono influenzate da fattori quali umidità dell’aria, temperatura, tipo di ecosistema e pratiche agricole. Un recente lavoro del CAMS ha sviluppato un inventario delle emissioni naturali che provengono dal suolo. Infatti anche umidità, radiazione atmosferica e temperatura contribuiscono ad aumentare il livello di anidride carbonica nell’aria e influiscono sulla produzione primaria di carbonio negli ecosistemi della terra e sullo scambio di CO2 tra la superficie terrestre e l’atmosfera. La respirazione del suolo rappresenta anche un’importante fonte di emissione naturale di CO2 nell’atmosfera.