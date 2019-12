Samantha Cristoforetti: “Sono un’astronauta. Andare sulla Luna è ovviamente il mio sogno”

“Sono un’astronauta. Andare sulla Luna è ovviamente il mio sogno. La Nasa assegnerà un paio di posti agli astronauti europei per andare sul Gateway, chissà”: lo ha dichiarato Samantha Cristoforetti, in un’intervista a La Repubblica. L’astronauta italiana dell’ESA, che ha trascorso 199 giorni in orbita tra il 2014 e il 2015, ha raccontato di essere impegnata nel progetto “che si chiama Gateway, a guida Nasa, ma con un ruolo importante dell’Agenzia spaziale europea, per costruire una base orbitante attorno alla Luna“.

Il primo modulo della base orbitante “dovrebbe essere lanciato nel 2022 e per il primo allunaggio si prevede il 2024“. “Seguo il progetto dall’European astronaut center di Colonia, ma siamo ancora alla fase del disegno“: AstroSamantha fa “da interfaccia con tecnici e ingegneri per mettere a punto tutti gli aspetti necessari del vivere a bordo: la funzione dormire, la funzione consumare il cibo, la funzione toilette e igiene“.