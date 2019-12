San Giovanni in Fiore immersa nella neve, la Capitale della Sila ricoperta da 30-40cm nel penultimo giorno dell’anno [FOTO]

È caduta copiosa la neve su San Giovanni in Fiore. Fino alla passata nottata erano caduti una decina di centimetri ma dalle prime luci dell’alba fino alla tarda mattinata ha ripreso a nevicare abbondantemente e la neve caduta al suolo adesso raggiunge complessivamente i circa 30 cm che sono anche 40 nella parti più alte della cittadina silana e nell’immediata periferia nord. Neve abbondante anche a Castelsilano e Savelli mentre a Caccuri, nella presila crotonese la neve caduta sfiora i 10 cm. Imbiancata Cotronei e altre zone del cosentino e crotonese a quote basse. Le immagini ci giungono direttamente da San Giovanni in Fiore grazie al nostro affezionato lettore e collaboratore Gianluca Congi.