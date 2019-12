Santa Barbara: VIDEO, FRASI e le IMMAGINI per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 4 Dicembre 2019, si ricorda una santa veneratissima in tutto il mondo: Barbara è una figura caratterizzata da numerose leggende, sebbene non si conosca con certezza neppure il periodo storico nel quale sarebbe vissuta.

Il suo culto in Italia è oggi particolarmente vivo, in particolare a Venezia, in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia.

Il nome di Santa Barbara è associato agli esplosivi, all’artiglieria, alle polveriere e alle miniere. In quanto “signora del fulmine“, è invocata contro i rischi di “morte improvvisa” ed è protettrice dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei pirotecnici.

Per approfondire:

In alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Barbara“: