Sardine: Grillo, ‘ufficio d’igiene contro minacciare gradasso capobanda’**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Le sardine sono un movimento igienico-sanitario. Sono come tennisti vestiti di bianco che sfidano una squadra di rugbisti fangosi, volgari, incattiviti (con tutto il rispetto per i veri rugbisti gentiluomini). Le sardine non reclamano altro che l’igiene della parola”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog.

“Reclamano una convalescenza vigorosa dalla attuale malattia delle lingue e delle menti che fa sembrare certe espressioni pubbliche un vociare roco di hooligan pronti al balzo, oppure un minacciare gradasso di un capobanda”.

“Anche noi in passato abbiamo un po’ esagerato. Ma ora non lo facciamo più. E le nostre esuberanze -sottolinea il fondatore M5S- erano un raffreddore rispetto alla peste che osteggiano le sardine”.