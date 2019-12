Sciame sismico in Campania: a Benevento diramata la lista delle aree sicure in caso di allarme

Il Comune di Benevento, a seguito dello sciame sismico di oggi, ha diramato una nota per indicare, in base al Piano Comunale di Protezione Civile, le aree di attesa (non soggette, quindi, a particolari rischi) in caso di allarme:

ZONA VIALE MELLUSI – VIALE ATLANTICI Area 1 – Piazza Risorgimento Area 2 – Via Raffaele de Caro Area 3 – Via Gabriele D’Annunzio (area antistante Chiesa di San Gennaro) Area 5 – Piazzale antistante Chiesa dei Cappuccini

QUARTIERE PACEVECCHIA Area 6 – Via Raffaele Delcogliano Area 7 – Via Carlo Levi (compresa nel complesso IACP Pacevecchia) Area 8 – Via Bellini (incrocio rotatoria su via Aldo Moro) Area 9 – Via Pasquale Martignetti (compresa nel complesso IACP Pacevecchia ‘Sparaco e Spartaco’) Area 10 – Via Antonio Segni (compresa nel complesso IACP Pacevecchia ‘Sparaco e Spartac0′) Area 11 – Via Pietro Mascagni

QUARTIERE CRETAROSSA Area 34 – Viale Rotili

RIONE LIBERTÀ Area 12 – Via Vincenzo Gioberti Area 13 – Via del Pozzo Ciriaco (alle spalle dello Stadio Meomartini) Area 14 – Piazzale Caduti di Cefalonia (spazio laterale Stadio Meomartini) Area 15 – Via Carlo Poerio Area 16 – Via Girolamo Vitelli Area 17 – Via Luigi Piccinato Area 18 – Piazza San Modesto Area 19 – Via Capasso Torre (ingresso stazione ferroviaria Rione Liberta’)

QUARTIERE SANTA MARIA DEGLI ANGELI Area 20 – Piazza Benedetto Croce.

AREA CENTRO STORICO BASSO (ZONA TEATRO ROMANO) Area 21 – Piazzale Catullo Area 22 – Piazza Ponzio Telesino (antistante ingresso teatro romano) Area 23 – Viale San Lorenzo Area 24 – Piazza Cardinal Pacca (cosiddetta Piazza S. Maria) Area 25 – Piazza Orsini

AREA CENTRO STORICO ALTO Area 1 – Piazza Risorgimento Area 26 – Piazza Arechi II (cosiddetta Piazza Venanzio Vari)

RIONE FERROVIA Area 27 – Piazza Bissolati Area 28 – Via San Giovanni di Dio Area 29 – Via 1 Maggio Area 30 – Via Paolo Diacono

QUARTIERE PEZZAPIANA Area 31 – Piazza Gaetano Basile

QUARTIERE PONTICELLI – CAPODIMONTE Area 32 – Via Croce Rossa Area 33 – Via Carlo Labruzzi

ZONA SAN VITO – PONTECORVO Area 34 – Piazzale Parcheggio Centro Commerciale “Buonvento” Il Piano Comunale di Protezione Civile prevede, inoltre, le seguenti aree di accoglienza (aree in cui installare i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita) in caso di evento sismico: Ricovero 35 – Campo sportivo Meomartini Ricovero 36 – Palazzetto dello sport ‘Palatedeschi’ Ricovero 37 – Complesso San Pasquale Ricovero 38 – Campo sportivo CONI (Rione Liberta’ Via Duca d’Aosta) Ricovero 39 – Palazzetto dello sport ‘Paladua’ (Rione Ferrovia Via C. Nuzzolo) Ricovero 40 – Palazzetto dello sport ‘Palaparente’ (Rione Ferrovia Via Ponte a Cavallo) Ricovero 41 – Campo sportivo Mellusi (Rione Mellusi) Ricovero 42 – Campo rugby Pacevecchia.