Scienziati cinesi sostengono di aver scoperto l’elisir di lunga vita: “Vivremo fino a 120 anni”

Per tutta la storia, gli scienziati sono stati alla ricerca dell’”elisir di lunga vita”, ma la maggior parte di loro non ha avuto a che fare con i social media, come successo nel caso di un gruppo di dottori di medicina tradizionale cinese. Oltre 20 di questi dottori hanno sviluppato un “elisir della longevità” che, secondo loro, potrebbe far vivere le persone fino a 120 anni.

Tutta la storia è nata dopo che una foto, che mostrava i dottori preparare il miscuglio davanti ad un cartello per l’”elisir della longevità”, è ampiamente circolata sui social media cinesi. Si possono vedere i dottori, tutti con il camice bianco addosso, stare in piedi intorno a due grandi pentole, mentre una di loro sembra mescolare l’intruglio. Il cartello giallo e rosso dietro di loro recita: “I dottori dei villaggi di Binyang, Guangxi, presentano la bevanda della longevità. Non è un mito per gli umani vivere fino a 120 anni”.

I dottori stavano partecipando ad un seminario per studiare gli effetti di un preparato a base di erbe realizzato con una “formula speciale”, ha riferito uno degli organizzatori, Zhong. Secondo Zhong, hanno provato il preparato molteplici volte prima e in seguito hanno riportato di essersi sentiti più felici, di essere sembrati più giovani, di aver avuto un miglior appetito e di aver migliorato il loro sonno. Ma l’organizzatore ha anche aggiunto che lo studio non avrebbe dovuto essere pubblico e che l’elisir era stato consumato solo dai dottori partecipanti, sottolineando che la bevanda non è stata venduta o pubblicizzata. “Doveva essere un seminario privato, non avrebbe dovuto essere pubblico. Qualcuno deve esserselo lasciato sfuggire inavvertitamente”, ha detto Zhong, secondo quanto riporta South China Morning Post.

Nonostante queste affermazioni, i dottori sono finiti sotto indagine per il loro “elisir della longevità”. Le autorità sanitarie della contea di Binyang, infatti, hanno confermato che indagheranno sul caso.