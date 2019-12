Scoperte scientifiche, cosa ci attende nel 2020: dall’invasione di Marte ai buchi neri

Accanto a nuove straordinarie scoperte sui buchi neri, è “l’invasione di Marte“, secondo la rivista Nature, l’evento più atteso del 2020: saranno 4 i rover che sbarcheranno sul Pianeta Rosso, nell’ambito delle missioni Mars 2020 della NASA ExoMars 2020 di ESA e Roscosmos (Rosalind Franklin), Mars Hope degli Emirati Arabi, e quella cinese Huoxing-1.

Per quel che riguarda l’astrofisica, grande attesa per i risultati della collaborazione Event Horizon Telescope, finanziata dalla Commissione Europea, che punterà a fotografare il buco nero Sagittarius A* al centro della Via Lattea, mentre la sonda europea GAIA si prepara a completare la mappa 3D della Via Lattea.

Grandi aspettative anche per la pubblicazione delle osservazioni delle onde gravitazionali condotte dalle collaborazioni Ligo e Virgo.