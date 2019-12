Sciame sismico a Benevento, nuova forte scossa di terremoto avvertita in Campania: scuole evacuate anche ad Avellino [LIVE]

Una nuova forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Benevento, in Campania, alle 11:36: è un evento che fa parte di uno sciame sismico in atto dalle 09:06 di questa mattina.

Secondo la stima dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.8, con ipocentro a 10 km di profondità.

La scossa è stata avvertita anche in Irpinia. Ad Avellino: gli alunni vengono portati presso i punti di raccolta.

“Ho convocato in maniera urgente la riunione del centro operativo comunale ed ho sentito il capo della protezione civile regionale e quello nazionale con i quali ho concordato la linea di chiusura immediata di scuole ed uffici pubblici. L’indicazione che diamo ora è che ognuno faccia verifiche puntuali negli edifici di propria competenza“: lo ha dichiarato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine della riunione del Coc (Centro operativo comunale) convocata in via d’urgenza dopo la riattivazione dello sciame sismico che sta interessando il Sannio.

Scuole e uffici pubblici di competenza comunale sono stati chiusi, così come quelli dell’università e della provincia. “Invitiamo alla calma e alla serenità, invitiamo i dirigenti scolastici di rivedere i piani per quanto riguarda l’uscita di sicurezza dalle scuole, così anche gli uffici pubblici. La riunione è aggiornata alle 19 di questa sera per fare un punto della situazione“. “Le scuole – ha concluso Mastella – domani chiuderanno esclusivamente laddove vengano evidenziati rilievi gravi e seri, per il resto non è che possiamo chiedere in maniera dilata e universale“.

Di seguito le ultime scosse registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area di San Leucio del Sannio: