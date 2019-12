Scossa di terremoto magnitudo 5.5 nel nordovest del Giappone

Un terremoto magnitudo 5.5 è stato registrato nel nordovest del Giappone, al largo della prefettura di Aomori: l’evento si è verificato alle 15:21 ora locale (06:21 UTC), ed ha avuto ipocentro a 50 km di profondità, secondo quanto reso noto dalla Japan Meteorological Agency (JMA) che non ha lanciato l’allarme tsunami.

La televisione pubblica Nhk ha precisato che non risultano notizie di anomalie alle due centrali nucleari di Higashidori e Rokkasho, localizzate nella regione.

Il collegamento sottomarino dei treni tra Honshu e Hokkaido è stato momentaneamente sospeso, per poi essere riattivato. JMA ha avvertito della possibilità del verificarsi di altre repliche e del pericolo di frane.