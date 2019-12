Nuovo terremoto in Toscana, epicentro nella zona del Mugello: gente in strada dopo la scossa [LIVE]

Una nuova scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Toscana ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il terremoto ha avuto magnitudo ML 3.0 ed è avvenuto 5 km a est di Barberino di Mugello (FI) alle 17:55:53 (ora italiana) ad una profondità di 8 km. Gli altri comuni vicini all’epicentro sono Scarperia e San Piero e borgo San Lorenzo. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Mugello: tante persone in strada dopo la scossa

La scossa di 3.0 è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello e in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all’autodromo del Mugello per timore di nuove scosse. Al momento non ci sono notizie di danni.

Seguiranno aggiornamenti.