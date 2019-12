Scuole chiuse a Roma per maltempo, presidi: “Ma il sindaco non ci tutela =

“La sindaca sceglie l’incolumita’ di tutto il personale scolastico ma non quella dei presidi nell’ordinanza di chiusura delle scuole appena emessa“. Lo denuncia l’Anp-Lazio dopo l’ordinanza firmata questa sera da Raggi che stabilisce per domani la chiusura in citta’, a causa delle previsioni di forte maltempo, delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che di parchi e cimiteri. “Due sono gli aspetti che non convincono i presidi i presidi del Lazio. Da una parte – dichiara Mario Rusconi, presidente Anp-Lazio – il primo cittadino ritiene che i dirigenti scolastici siano dipendenti comunali a cui impartire ordini di servizio, quando sono invece gli uffici scolastici regionali e il Miur a poterlo fare. Secondo: appare ulteriormente bizzarro pensare giustamente all’incolumita’ degli studenti e del personale scolastico ma non a quelli dei presidi che a parere del sindaco dovrebbero presidiare le scuole. Vorremmo che chiarisse il significato di questa scelta che riteniamo per queste ragioni oltremodo vaga e bizzarra”.