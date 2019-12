Un bimbo di 5 mesi è ricoverato presso la terapia intensiva di pediatria dell’ospedale di Padova: è in condizioni gravissime. Secondo quanto riferito dalla mamma sarebbe stata lei stessa a scuotere violentemente il bambino che non voleva dormire: quando la 29enne si è accorta che il piccolo non respirava più ha chiamato il 118. La donna è indagata per lesioni gravissime aggravate.