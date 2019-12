Sicilia: Miccichè, ‘Vigili del fuoco? Errore non voluto, categoria merita più tutele’ (2)

(Adnkronos) – “Il caso ha voluto ‘ conclude il presidente dell’Ars ‘ che questo mio errore mi abbia fatto conoscere le criticità che vivono sul territorio quotidianamente i Vigili del fuoco. In Sicilia, ogni anno, vengono effettuati circa 76.500 interventi, quasi 2 mila al giorno: dagli incendi alle alluvioni, dal salvataggio in mare al soccorso autostradale. Uomini e donne sempre pronti a rischiare la vita in tutte le emergenze. Non era, ovviamente mia intenzione creare problemi alle rivendicazioni dei Vigili del fuoco che considero invece una delle categorie di cui tutti noi cittadini abbiamo più bisogno e che non finiremo mai di ringraziare”.