Sicilia: Statuto, insediata nuova Commissione paritetica

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – Si è ufficialmente insediata oggi a Palazzo Orleans, alla presenza del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e del governatore Nello Musumeci, la nuova Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione. Ai componenti Enrico La Loggia di Palermo e Felice Giuffrè di Catania, già indicati in precedenza dal presidente della Regione, si sono aggiunti Antonino Ilacqua e Filippo Marciante, su designazione del ministro. Segretario della Commissione è stato nominato Mario Puglisi.