Smog Milano: PM10 oltre i limiti nelle centraline

A Milano ieri sono stati registrati livelli di PM10 oltre i limiti di 50 microgrammi per metro cubo d’aria nelle centraline di monitoraggio.

Secondo i rilievi di Arpa, a Milano-Marche si sono toccati i 71 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata, 69 a Milano-Senato e a 59 a Milano-Pascal. La centralina di Pioltello-Limito ha registrato 77 microgrammi di PM10 per metro cubo d’aria analizzata.