Smog: il Piemonte sperimenterà il blocco a plafond chilometrico

Nuova strategia dal Piemonte per contrastare lo smog: nel 2020 la regione sperimenterà un nuovo tipo di blocco delle auto inquinanti. A regime saranno abolite tutte le deroghe e le auto avranno a disposizione un plafond chilometrico da gestire a piacimento per entrare e muoversi all’interno delle zone a traffico limitato. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente della Giunta Cirio, Matteo Marnati, incontrando all’Environment Park di Torino i sindaci dei 34 Comuni a rischio infrazione, fra i quali figurano tutti i capoluoghi piemontesi a eccezione di Cuneo e Verbania.

“L’idea – ha spiegato Marnati – è che meno inquini meno paghi. Il sistema allo studio sfrutta la tecnologia gps. I proprietari di auto euro o,1,2 e 3, ovvero quelle che sarebbero bloccate, potranno circolare all’interno delle aree vietate ma rimanendo entro un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale. Il tetto verra’ stabilito in base al tipo veicolo e alla classe ambientale”. “E’ un sistema non punitivo – ha sottolineato – che ha il pregio di permettere il monitoraggio degli spostamenti degli automobilisti. Risultera’ quindi utile ai sindaci per gestire il trasporto pubblico”.