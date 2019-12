Smog Torino: limitazioni del traffico sospese per le festività natalizie

Nel Torinese le limitazioni alla circolazione previste per il miglioramento della qualità dell’aria verranno sospese in occasione delle festività natalizie: non saranno in vigore nei 24 Comuni coinvolti dal protocollo del Bacino Padano il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, giornate in cui il servizio dei trasporti pubblici è ridotto.

I comuni interessati sono Alpignano, Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leini’, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Torino, Venaria, Vinovo e Volpiano.