Space Economy, Parmitano: “Dalle attività spaziali grandi opportunità economiche”

“La space economy è appena all’inizio, ma si annuncia già come una grande opportunità per il futuro“: lo ha affermato l’astronauta ESA Luca Parmitano, in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, in occasione dell’inaugurazione della tre giorni del New Space Economy Expoforum 2019 che si è aperto oggi a Roma, organizzato da Fiera di Roma e Space Foundation. Per il comandante della ISS la space economy si espande anche dalla Stazione che adesso sta dando i suoi risultati in termini scientifici “inimmaginabili soltanto dieci anni fa“. “La Stazione Spaziale – ha ricordato AstroLuca – è un esempio autentico di una grande collaborazione internazionale e sono sorpreso dai risultati incredibili che possiamo raggiungere oggi, grazie alle incredibili conoscenze accumulate nei 21 anni di presenza dell’uomo a bordo della Stazione Spaziale, e siamo soltanto all’inizio del nostro viaggio nello spazio“.

Parmitano ha sottolineato che in futuro “milioni di città sulla Terra potranno beneficiare delle tecnologie che usiamo ogni giorno qui“. “L’obiettivo è fare della Terra un posto piacevole in cui vivere“, per questo, ha precisato Parmitano, è importante sostenere “contatti e nuovi network” e “nuove opportunità a livello nazionale e internazionale” e nuove “opportunità economiche“.