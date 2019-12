Spagna, anche quest’anno si è svolta la pittoresca “battaglia degli infarinati” a colpi di uova e farina [GALLERY]

Si è svolta in Spagna la “battaglia degli infarinati” a colpi di uova e farina, una ricorrenza che si svolge da quasi duecento anni, in ricordo della strage degli innocenti ordinata da Erode per uccidere i bambini della Galilea, tra cui Gesù, che simula un colpo di stato tra una squadra di “golpisti” e una’altra costituita da chi ha il compito di restaurare l’ordine. La battaglia inizia alle 8 del mattina a colpi di scontri e termina alle 17 con una danza tradizionale. Alla fine la città di Ibi, nei pressi di Alicante, ne esce devastata e invasa da farina, acqua e uova rotte. Nel corso della giornata alcuni partecipanti chiedono una sorta di tassa pagata dai commercianti, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.