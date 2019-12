Sparatoria nella base della Marina Usa a Pensacola: diversi feriti e almeno un morto

Una sparatoria si è consumata poco fa nella base della Marina Usa a Pensacola, in Florida. Lo riferiscono i media americani. E’ in lockdown la base militare di Pensacola, dove è stata segnalata la sparatoria. Tutti gli ingressi e le uscite sono stati chiusi. Secondo i media locali ci sarebbero vari feriti e l’uomo armato entrato in azione alla Naval Air Station sarebbe morto.

C’è almeno un morto, oltre all’assalitore, nella Sparatoria alla Naval Air Station di Pensacola, una base militare Usa in Florida dove ci sono 16 mila militari e 7400 civili. Lo riferisce l’ufficio dello sceriffo. Almeno altre quattro persone sono rimaste ferite. L’episodio segue quello dell’altro ieri a Pearl Harbour, la storica base navale a 13 km da Honolulu, nelle Hawaii, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa.

Aggiornamenti in corso.