Spazio: conto alla rovescia per il test definitivo della navetta Boeing Starliner

E’ in programma oggi il test definitivo della navetta Starliner, costruita da Boeing per la NASA che, insieme alla capsula Crew Dragon SpaceX, potrebbe restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello Spazio.

Il lancio è previsto dalla base di Cape Canaveral alle 12:36 ora italiana, con un lanciatore Atlas V: si tratta del test definitivo per la “luce verde” al trasporto degli astronauti.

La capsula è diretta alla Stazione Spaziale Internazionale: ad accoglierla 6 membri dell’equipaggio, tra cui il comandante Luca Parmitano.