Spazio: domani il lancio del primo satellite di COSMO-SkyMed di seconda generazione

Grande attesa per il lancio di COSMO-SkyMed della missione ESA Cheops previsto per domani 17 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, Guyana francese, alle 09:54.

Cheops decollerà come passeggero secondario, facendo l’autostop sulla Soyuz-Fregat che consegnerà il primo satellite dell’agenzia spaziale italiana ASMO COSMO-SkyMed di seconda generazione nello spazio.

Il lanciatore trasporterà anche tre “CubeSats”, piccoli satelliti basati su unità cubiche standardizzate da 10 cm, incluso OPS-SAT dell’ESA – il primo banco di prova in orbita gratuito per l’uso di nuovi software, applicazioni e tecniche nel controllo satellitare.