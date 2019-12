Spazio, Fraccaro: “E’ la nuova frontiera per lo sviluppo, ruolo da protagonista per l’Italia”

“Oltre al piano economico lo spazio influenza la qualità della vita, è importante da un punto di vista geopolitico e rappresenta uno strumento di politica internazionale. Lo spazio rappresenta la nuova frontiera per lo sviluppo e l’Italia giocherà un ruolo da protagonista“: lo ha affermato il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in apertura della tre giorni del New Space Economy European Expoforum che inizia oggi e termina il 12 dicembre, alla Fiera di Roma.

“Un aspetto molto importante è la miniaturizzazione della tecnologia: oggi grazie a questa possibilità lo spazio si apre anche alle startup e alle piccole imprese. Il compito delle Istituzioni è quello di garantire che questa nuova economia abbia un terreno fertile su cui svilupparsi“. “Una visione lungimirante – ha spiegato il sottosegretario – impone di fare sistema. Lo spazio è oggi per l’Italia il settore in cui più di ogni altro dobbiamo riuscire a fare sistema. Il nostro compito è dare una visione strategica: bisogna guardare lontano, creare una prospettiva di lungo periodo. Inoltre le decisioni sullo spazio devono essere collettive, prese insieme alla società“. “Proprio questa è una delle ragioni del successo internazionale della nuova governance dello spazio con l’istituzione del Comint: l’autorità delegata allo spazio è a Palazzo Chigi, ma coinvolge tutti i ministeri e infatti la strategia presa alla Ministeriale è stata condivisa con tutti“.

“Abbiamo fatto sistema – ha spiegato Fraccaro – e quando l’Italia fa sistema vince le battaglie più grandi. Quando c’è la visione e la squadra si forma, l’Italia diventa una potenza a livello globale. Questo modello di governance è vincente e va esportato anche in altri settori“. Lo spazio, ha sottolineato infine il Sottosegretario , “è il settore in cui cambiamo questo paradigma puntando sulla sinergia. Quando lo cambiamo vinciamo come sistema-Paese“.