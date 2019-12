NASA, Missione Artemis: entro il 2020 manichini sulla Luna per misurare le radiazioni

Nel 2020 la NASA invierà sulla Luna due manichini “donna“, uno con giubbotto anti-radiazioni e un altro senza protezioni, per determinare la quantità di radiazioni emesse dal Sole e provenienti dallo Spazio.

Il giubbotto è stato progettato per proteggere le parti del corpo umano più sensibili alle radiazioni e il modello che viaggerà su Artemis 1 è stato realizzato per un corpo femminile (secondo alcuni studi sarebbero più sensibili alle radiazioni rispetto alle controparti maschili).

Artemis 1, o Exploration Mission-1, è la prima di una serie di missioni che consentiranno l’esplorazione umana della Luna: prevede un volo senza pilota che fornirà le basi per l’esplorazione dello Spazio profondo e testerà la capacità di estendere l’esistenza umana sulla Luna e oltre.