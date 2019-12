Spazio: oggi il lancio di Cheops e del satellite Cosmo Sky-Med di seconda generazione

E’ stato riprogrammato per questa mattina (09:54 ora italiana) il lancio dalla base di Kourou, dopo il problema tecnico che ieri aveva costretto al rinvio: lo ha reso noto Arianespace, che gestisce i lanciatori dell’Agenzia Spaziale Europea.

In caso di luce verde, avrà luogo il lancio del satellite che inaugura la seconda costellazione del programma duale (civile e militare) per l’osservazione della Terra Cosmo SkyMed, nato nel 2007 da un accordo fra i ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Difesa e gestito dell’Agenzia Spaziale Italiana. Verranno lanciati anche due satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea: Cheops, destinato a individuare i pianeti esterni al Sistema Solare che potrebbero ospitare la vita, e il piccolo Ops-Sat, che contiene il più potente computer mai andato in orbita, progettato per sperimentare software.