Spazio: il razzo cinese Long March 8 supera con successo il test del motore

La Cina ha testato con successo il motore del razzo Long March 8, in vista del lancio inaugurale previsto per il 2020: lo ha reso noto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Il motore idrogeno-ossigeno ha operato normalmente nel test ed è stato spento dopo aver completato tutte le procedure di collaudo.

Il Long March 8 è un nuovo tipo di razzo vettore che può essere reso operativo in breve tempo, cosa che lo rende maggiormente competitivo per i lanci commerciali.