Spazio: rinviato il lancio di Cheops e del satellite Cosmo Sky-Med di seconda generazione

Rinviato il lancio programmato per oggi dalla base europea di Kourou: lo ha reso noto l’Agenzia Spaziale Italiana. Il lanciatore avrebbe dovuto portare in orbita il primo satellite della seconda costellazione del programma per l’osservazione della Terra Cosmo SkyMed, Cheops, destinato a individuare i pianeti esterni al Sistema Solare che potrebbero ospitare la vita, il piccolo Ops-Sat, che contiene il più potente computer mai andato in orbita e progettato per sperimentare software, e i mini satelliti del Centro per la Ricerca francese (Cnes) Eye-Sat, progettata da studenti per ricerche in astronomia e il dimostratore tecnologico Angels (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite).

Il rinvio è stato deciso probabilmente a causa di un problema al software di bordo.

E’ “una cosa assolutamente normale” il rinvio di un lancio di un satellite “nelle attività spaziali “: “Prima di avviare il lanciatore e mandare asset strategici e preziosi oltre l’atmosfera, bisogna essere assolutamente certi che tutto vada nel verso giusto,” ha spiegato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parlando all’Auditorium di ASI dopo l’annuncio del rinvio del lancio. “La causa non è ancora certa, potrebbero essere intervenuti anche problemi diversi“, “si lavora per riprovare il lancio domani, alla stessa ora“.