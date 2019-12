Spazio: al via i test del vuoto termico per ExoMars

I test del rover ExoMars condotti presso il sito Airbus di Tolosa sono entrati in una nuova fase con l’inizio dei test del vuoto termico (TVAC) che dureranno circa 18 giorni.

Dal suo arrivo a Tolosa, alla fine di agosto, il rover è stato sottoposto a una campagna di test in preparazione del suo volo verso il Pianeta Rosso previsto nel 2020. Il progetto ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea include il primo rover progettato per cercare tracce di vita su Marte.

Nell’ambito dei test TVAC, il rover sarà sottoposto a cicli di riscaldamento e raffreddamento per simulare le dure condizioni climatiche del suo viaggio nello spazio e le condizioni che dovrà sopportare sulla superficie di Marte. Le temperature saranno impostate per imitare due giorni “caldi” e due giorni “freddi”, o Sol marziani – un Sol dura 24 ore, 39 minuti e 35 secondi.

Il team di Airbus di Stevenage sta lavorando in collaborazione con Thales Alenia Space e con i colleghi di Airbus di Tolosa per preparare la successiva fase del suo viaggio: l’integrazione del rover nel modulo di discesa composito della sonda – a Cannes, e il suo trasferimento verso Baikonur per il lancio previsto a luglio/agosto 2020.

ExoMars è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea sviluppato in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos e con il contributo della NASA. Thales Alenia Space è l’appaltatore principale della missione ExoMars. Gli altri partner industriali sono OHB per il modulo di trasporto e Lavochkin per il modulo di discesa. L’integrazione del rover è stata realizzata da Airbus nel Regno Unito, il laboratorio di analisi dei campioni (ALD) è stato fornito da Thales Alenia Space, i complessi meccanismi di laboratorio da OHB e la sonda di perforazione da Leonardo. Nove squadre provenienti da diversi Stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea, della NASA/JPL e dell’IKI/Roscosmos hanno fornito i diversi strumenti del payload Pasteur.