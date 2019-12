Speleologia: in mostra immagini affascinanti provenienti dalle profondità della terra

Dal 17 gennaio al 3 maggio 2020, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita, all’interno della Galleria dei minerali, la mostra di fotografia “SUBTERRANEÆ” a cura dell’Associazione culturale SpeleoFotoContest. La mostra sarà inaugurata venerdì 17 gennaio alle ore 16.30 con una presentazione di Paolo Dori, Presidente dell’Associazione.

L’Associazione culturale SpeleoFotoContest nasce nel 2004 da un gruppo di amici speleologi appassionati di fotografia provenienti da varie parti d’Italia.

SpeleoFotoContest si pone come obiettivo principale quello di favorire ed incentivare la fotografia in grotta, la condivisione e la divulgazione delle informazioni speleologiche anche ad un pubblico di non addetti ai lavori.

L’esposizione fotografica “SUBTERRANEÆ” è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana e dalla Federazione Speleologica Toscana. L’evento rientra nelle celebrazioni per i 70 anni di attività della Società Speleologica Italiana.

L’idea di questa esposizione è quella di dare la possibilità di ammirare alcune tra le più belle foto dell’archivio dell’associazione, immagini provenienti dalle profondità della terra affascinanti e misteriose, spettacoli della natura che grazie alla passione e alla dedizione degli speleologi sono a disposizione di tutti.

Compito fondamentale della speleologia è, infatti, lo studio delle grotte ma anche il promuoverne la documentazione e la circolazione delle informazioni, per favorire la loro conoscenza.