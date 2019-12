Spettacolo nella Notte di San Silvestro: in cielo brilleranno la Luna, Venere e Sirio

Spettacolo questa sera, al calare dell’oscurità, nella Notte di San Silvestro: mentre esprimeremo i nostri desideri per il 2020 potremo ammirare in cielo la Luna, Venere e Sirio.

Il primo a fare capolino sarà Venere: “Lo troveremo a sud-ovest, un po’ più in alto a sinistra rispetto al punto dove sarà tramontato il Sole. Non si può sbagliare, perché il pianeta sarà l’oggetto più brillante nella prima parte della serata“, spiega Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Venere “tramonterà circa tre ore dopo il Sole, dunque intorno alle 19:30. Poi lascerà il posto a Sirio, la stella più brillante del cielo notturno, che sorgerà a est per culminare a sud verso la mezzanotte“.

Vicino potremo riconoscere Orione, e più in alto Toro e Gemelli.

Degna di nota anche la falce di Luna crescente: “Chi avrà il cielo sgombro a occidente, ad esempio lungo la costa tirrenica, potrà ammirare la Luna riflessa sul mare“, conclude Volpini.