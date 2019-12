Squalo attacca una gabbia di sub ma rimane incastrato tra le sbarre e muore dissanguato, è bufera: “L’hanno fatto morire” [FOTO e VIDEO]

Una compagnia di immersioni in gabbia per l’avvistamento degli squali è finita sotto accusa dopo che un grande squalo bianco ha attaccato una gabbia di metallo, rimanendo incastrato con la testa tra le sbarre fino a morire dissanguato. Le immagini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) sono molto forti e non adatte ad un pubblico impressionabile: mostrano lo squalo sanguinare abbondantemente prima che il suo corpo senza vita affondi nelle acque dell’isola di Guadalupe, nello stato della Baja California, in Messico. L’ambientalista messicano Arturo Islas Allende ha pubblicato il video sui social network, aggiungendo che l’area è considerata come “la riserva di grandi squali bianchi più importante del pianeta”.

Nel video, si può vedere lo squalo bianco, inserito nella lista delle specie vulnerabili dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, avvicinarsi alla gabbia, che ha almeno 4 sub al suo interno. Lo squalo nuota a tutta velocità verso la gabbia e rimane incastrato nell’urto. A questo punto, l’enorme animale inizia a dimenarsi per cercare di liberarsi, ma comincia a perdere sangue. Nelle immagini successive, si può vedere il corpo senza vita dello squalo inabissarsi.

L’animale, dunque, è morto nell’incidente e Arturo ha denunciato la situazione poiché “il grande squalo bianco è un animale che è protetto da leggi internazionali”. Secondo l’ambientalista, lo squalo sarebbe rimasto bloccato tra le sbarre per 25 minuti, senza che nessuno intervenisse in suo soccorso, prima di morire dissanguato. Arturo sostiene che la compagnia non abbia rispettato gli standard di sicurezza e che le sbarre della gabbia avrebbero dovuto essere costruite più vicine le une alle altre, in modo da non lasciar spazio all’animale di attraversarle, secondo le norme di sicurezza.

Il proprietario della nave coinvolta nell’incidente, la Nautilus, ha dichiarato che l’incidente si è verificato il 9 ottobre, ma le immagini sono diventate virali in rete solo nelle ultime ore. Nella dichiarazione, la compagnia afferma che si è trattato di qualcosa di “totalmente straordinario” che ha visto coinvolto un grande squalo bianco “stranamente aggressivo, che ha attaccato una delle gabbie utilizzate dalla nostra compagnia per le immersioni a Guadalupe”. Secondo la Nautilus, i grandi squali bianchi solitamente non mostrano comportamenti violenti e questo è stato il primo caso di questo tipo vissuto in oltre 16 anni. La compagnia assicura che la nave segue le leggi attuali e che ha ricevuto tutte le autorizzazioni relative alla conservazione del grande squalo bianco.