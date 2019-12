Entra nel vivo la stagione della neve in Lombardia: 900 km di piste

Circa 900 chilometri di piste, 310 impianti, 27 stazioni sciistiche, 2.700 maestri di sci che operano in oltre 67 scuole divise nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Lecco, Como e Varese: questi i numeri che caratterizzano la stagione invernale delle “Montagne di Lombardia”.

“Una proposta importante e completa in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Poi, l’apertura della stagione sciistica invernale è iniziata con i migliori auspici. Infatti, la neve è già apparsa su tutte le montagne lombarde e i 2.700 maestri di sci della nostra regione sono pronti ad accogliere anche chi non ha mai praticato questo bellissimo sport. Tutto ciò senza dimenticare che si tratta del primo inverno dopo la conquista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026,” ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana.