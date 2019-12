Stazione Spaziale: arrivati rifornimenti, regali di Natale, topi e vermi

Il cargo Dragon ha portato ieri rifornimenti alla Stazione Spaziale: è stato agganciato grazie al braccio robotico, manovrato comandante Luca Parmitano, mentre il laboratorio orbitante si trovava sul Pacifico meridionale.

Sono quindi giunti a bordo regali di Natale, rifornimenti destinati agli astronauti e un carico di vermi, topi e robot per una nuova serie di esperimenti.

“Ogni volta che accogliamo un nuovo veicolo a bordo, prendiamo anche un pezzettino di tutti coloro che hanno contribuito al progetto, quindi benvenuti a bordo“, ha detto AstroLuca. La capsula SpaceX contiene quasi 3 tonnellate di materiali.

Nel carico la NASA ha anche nascosto regali di Natale destinati ai 6 astronauti a bordo.

Sono arrivati nel laboratorio anche 40 topi destinati a un esperimento su muscoli e ossa, di cui otto geneticamente modificati con una massa muscolare doppia rispetto al normale. Ci sono anche 120.000 nematodi (vermi cilindrici) che fanno parte di un’analisi volta a studiare i parassiti in agricoltura.

Sbarcato sulla ISS anche Cimon, un robot in grado di percepire le emozioni degli astronauti,una versione aggiornata di un altro robot che aveva raggiunto l’equipaggio lo scorso anno

Dragon agganciata alla stazione per circa un mese, poi verrà caricata con esperimenti da riportare a Terra a gennaio.