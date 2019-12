Stazione Spaziale: con quali sistemi informatici funzionano le apparecchiature a bordo?

Ultimi giorni di scuola prima della pausa natalizia, tempo di saluti e di auguri per le festività imminenti, e di collegamenti con lo spazio!

Per i ragazzi delle scuole Istituto Comprensivo “Caporizzi – Lucarelli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e Istituto Comprensivo “Japigia 1 – Verga” di Bari, i saluti saranno ‘fuori da questo mondo’, grazie al collegamento radio con la Stazione Spaziale Internazionale.

L’astronauta dell’ESA di nazionalità italiana Luca Parmitano, attuale comandante della Stazione, risponderà alle loro domande e curiosità sulla vita a bordo dell’avamposto orbitante ma anche su possibili future missioni sulla Luna o su Marte, parte dei programmi ESA di esplorazione robotica e abitata.

Scopriremo anche in che modo l’Italia ha contribuito alla realizzazione dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale, o a che punto è la robotica in Italia e al ruolo della stampante 3D in orbita.

Passando a temi meno ingegneristici, si parlerà di ricerca medica a bordo e dei cambiamenti climatici ‘visti’ dallo spazio – ad esempio le variazioni delle dimensioni dei ghiacciai.

Queste iniziative sono organizzate nell’ambito del programma educativo internazionale ARISS, (Amateur Radio on International Space Station) e coordinate, in Italia, dall’AMSAT Italia.

Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos, Luca Parmitano e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz.

Parmitano fa parte della Spedizione 60/61 e la sua attuale missione è denominata Beyond.

Il 2 ottobre, dopo una breve cerimonia per il cambio di comando – e la consegna simbolica della ‘chiave’ della Stazione -, Luca Parmitano è diventato comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, ruolo per il quale l’astronauta si sente molto onorato ma anche pronto ad affrontarlo con umiltà ed impegno per garantire la sicurezza dell’equipaggio ed il successo della missione.