Perché oggi Google dedica un doodle agli stivali Wellington?

Google ha voluto oggi, 5 Dicembre 2019, celebrare con un doodle gli stivali Wellington.

La data non è casuale, in quanto si tratta dell’anniversario del giorno più piovoso mai registrato nel Regno Unito (5 Dicembre 2015, 34 cm in 24 ore in Cumbria): il popolare motore di ricerca ha quindi voluto omaggiare gli stivali di gomma anche noti come “wellies“, un “must” per i giorni di pioggia.

Nati da un’idea di Arthur Wellesley, Primo Duca di Wellington, all’inizio del 1800, gli stivali si sono evoluti a partire da un tipo di scarpa in pelle adattata dagli stivali assiani. Chiedendo ad un calzolaio di creare un modello più corto, facile da indossare con i pantaloni, e sostituendo il materiale, è stato creato uno stivale impermeabile.

Una rivoluzione successiva è arrivata con la vulcanizzazione della gomma, a metà del 1900: le proprietà della gomma hanno reso gli stivali un must-have per le tipiche giornate piovose britanniche, e la loto popolarità si è velocemente diffusa nel mondo.