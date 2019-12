Straordinaria ondata di caldo in Australia: registrata temperatura record

Un’ondata straordinaria di caldo sta investendo l’Australia, che lotta da mesi contro siccità e incendi.

E’ stato registrato il giorno più caldo nella storia delle rilevazioni, una temperatura media di +40,9°C: il record precedente era di +40,3°C (7 gennaio 2013).

Secondo le previsioni è atteso un ulteriore innalzamento delle temperature nei prossimi giorni e quindi il record potrebbe essere nuovamente superato.

Centinaia di incendi boschivi divampano nel Paese, tra cui un “mega incendio” a nord di Sydney: il fumo ha inghiottito la città, portando l’inquinamento atmosferico a livelli pericolosi in un evento che i medici hanno definito “emergenza sanitaria pubblica“. Almeno 3 milioni di ettari (7,4 milioni di acri) di boschi sono stati ridotti in cenere in tutta l’Australia, 6 le vittime e circa 700 le case distrutte.