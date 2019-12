Studio promuove l’allenamento sportivo: protegge soprattutto le donne, riducendo i rischi di malattia

Una vigorosa capacità fisica, acquisita grazie allo sport, taglia i rischi di malattia. Secondo una ricerca presentata oggi a EuroEcho 2019, congresso della European Society of Cardiology (Esc) in corso a Vienna, in particolare le donne che con la migliore forma sportiva hanno un rischio significativamente più basso di morire per malattie cardiache, cancro e altre cause. L’autore dello studio, Jesús Peteiro dell’Ospedale universitario di La Coruña, in Spagna, parlando alla platea ha consigliato alle donne: “Esercitatevi il ​​più possibile. Il fitness protegge dalla morte per qualsiasi causa“.

L’esercizio fisico fa bene alla salute e alla longevità, ma le informazioni sulle donne, che generalmente vivono più a lungo degli uomini, erano scarse. Lo studio ha esaminato il legame fra movimento e sopravvivenza in 4.714 donne adulte che erano state sottoposte a ecocardiografia sotto sforzo per malattia coronarica nota o sospetta. La ‘corsa’ aumentava gradualmente l’intensità ed è proseguito fino allo ‘sfinimento’ delle partecipanti. Durante il test sono state generate immagini del cuore. Sulla base dei risultati, le donne sono state divise in categorie relative alla forma fisica generale, legata alla capacità di esercizio.

Durante un follow-up mediano di 4,6 anni ci sono stati 345 decessi cardiovascolari, 164 decessi per cancro e 203 decessi per altre cause. Dopo aver adattato i dati secondo i fattori che potrebbero influenzare i risultati, gli esperti hanno dimostrato che la capacità fisica è significativamente associata a un minor rischio di morte per malattie cardiovascolari, cancro e altre cause: il tasso annuale di decessi per malattie cardiovascolari era quasi 4 volte superiore nelle donne con scarsa capacità di esercizio (2,2% contro 0,6%). Infine, le morti annue per cancro risultano doppie nelle pazienti con scarsa capacità di esercizio (0,9% contro 0,4%). Il tasso annuo di decesso per altre cause è emerso più di 4 volte superiore nei soggetti con scarsa capacità di esercizio (1,4% vs. 0,3%).