Sugar tax, Coldiretti: invece che tassare le bevande bisogna aumentare il contenuto di frutta

“Anziché tassare le bevande bisogna aumentare il contenuto di frutta“. E’ il commento di Coldiretti Sicilia all’annunciata delocalizzazione, a causa della “sugar tax”, della Sibeg, l’azienda etnea imbottigliatrice delle bibite anche a base di arance, che penalizzerebbe il comparto agrumicolo dell’Isola. Per Coldiretti Sicilia la sugar tax rischia di penalizzare l’intera filiera agroalimentare. “Gli investimenti degli agrumicoltori negli ultimi anni – commenta Francesco Ferreri, presidente regionale Coldiretti – sono stati notevoli e tutti indirizzati alla qualita’ e alla identificazione del prodotto. Il risparmio idrico, la tutela e la cura dell’ambiente sono gli altri punti distintivi degli investimenti siciliani che rischiano di essere vanificati se non si valorizza e incentiva il comparto”. “Non possiamo accettare questa situazione che impoverisce l’economia etnea – aggiunge Andrea Passanisi, presidente Coldiretti Catania -. Occorre avviare tutte le azioni perche’ questo non avvenga”.