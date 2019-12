La Tempesta di Santa Lucia spaventa Scilla, nota località turistica in provincia di Reggio Calabria. Il forte vento e le piogge intense hanno sferzato per oltre 12 ore: nella notte e per tutta la mattinata un’intensa mareggiata ha infatti interessato la cittadina.

Ecco le immagini live.

Scilla è solo uno tra i comuni tirrenici colpiti dalla violenta ondata di maltempo: anche Bagnara e Palmi sono stati interessati da forti mareggiate.